  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:27 ص
بحث متقدم
كهربا

أول رد رسمى من الأهلى حول التعاقد مع نجم الزمالك

طارق حامد

وكيل طارق حامد يفجر مفاجأة عن رسالة اللاعب "الغامضة"

أحمد أبو هشيمة

رجل أعمال مصري يتوعد قطر: "مش هسبهم"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على اعتقال قطر لمصريين بتهمة التخابر

الطالب محمود البنا

النائب العام يقرر إحالة قاتلي «شهيد المنوفية» للمحاكمة

أرشيفية

بعد فرض رسوم إغراق على واردات «البليت».. هل ترتفع أسعار الحديد؟

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم السبت

أرشيفية

بعد تراجع البنزين والدولار.. دعوات لتخفيض أسعار الكهرباء

أول شهيد خلال زفافه

حكايات وأسرار.. "المصريون" فى منزل أول شهيد فى حرب أكتوبر

المشيخص

إعلامية سعودية: مصيبة «صلاح» بسبب القرآن والوضوء

«التعليم»: 107729 متقدمًا لتسجيل البيانات على بوابة الوظائف

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

التعليم: هنختار المعلمين الجدد على الفرازة

#

الاهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بهدفين نظيفين

#

«ادرس في مصر».. هل يقضي على الجامعات الوهمية؟

#

المشرف على التنسيق يحذر طلاب الثانوية من هذا الأمر الخطير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 107729 متقدمًا للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.
 
وأوضحت الوزارة، أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة بلغت 106817 طلبا مقدما على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في التطوع 912 طلبا حتى الآن.
 
وأشارت إلى أن عدد من سجل من العاملين بالفعل (موظفين) بلغ 3806 طلبا، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 103438 طلبا على البوابة الإلكترونية.
 
ولفتت إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغوا 35474 طلبا فيما بلغت عدد طلبات الإناث 72255 طلبا.
 
وكشفت أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 107244 شاب/فتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 485 طالب وطالبة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام
» مدير التعاقدات بالأهلى يكشف: هذا هو سر إختيار فايلر
» دراسة صادمة تكشف: تكبير الثدي يهدد حياة الرضع
» هذا ما قاله نجم الأهلي عن شارة قيادة المنتخب
» فنان كبير يفجر مفاجأة مدوية عن أجور الفنانين
» راموس يغرّد على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع إسبانيا
» "أبو هشيمة" يكشف علاقته بالمتهم بالتخابر في قطر
» قرار جمهوري بعزل قنصل مصر في إسبانيا
» السعودية تقرر استقبال تعزيزات عسكرية إضافية أمريكية
» مصر تعلن استعدادها لمواجهة تركيا
» رد ناري من حماس على "الموساد" الإسرائيلي.. هذا ما قالته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس