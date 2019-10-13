«التعليم»: 107729 متقدمًا لتسجيل البيانات على بوابة الوظائف

13 أكتوبر 2019 - 12:51 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 107729 متقدمًا للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.



وأوضحت الوزارة، أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة بلغت 106817 طلبا مقدما على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في التطوع 912 طلبا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد من سجل من العاملين بالفعل (موظفين) بلغ 3806 طلبا، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 103438 طلبا على البوابة الإلكترونية.

ولفتت إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغوا 35474 طلبا فيما بلغت عدد طلبات الإناث 72255 طلبا.

وكشفت أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 107244 شاب/فتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 485 طالب وطالبة.