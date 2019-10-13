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هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام

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قال محمد البنا، والد محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ ضحية الشهامة"، إن قرار النائب العام بإحالة المتهمين بقتل نجله وعددهم 4 أفراد للمحاكمة الجنائية العاجلة "أثلج صدورنا"، معلقا: "شكرا ليهم".
وأشار "البنا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لا يعلم العمر الحقيقي لقاتل ابنه، حيث هناك من يردد أنه في أولى جامعة، منوها بأن الوضع في المحافظة هدأ عن الأيام السابقة.
وطالب والد "ضحية الشهامة"، بالافراج عن من قبض عليهم في المظاهرات المنددة بقتل محمود في المحافظة، لافتا إلى أن الكاتدرائية تواصلت معه لتقديم واجب العزاء، فضلا على أن هناك أفراد لا يعرفهم جاءوا لتقديم العزاء في محمود.


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