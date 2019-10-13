  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:15 ص
بحث متقدم
سعيد والقروي

تونس تختار رئيسا بين "القروي" و"سعيد"

شريف مدكور

تطورات جديدة عن الحالة الصحية لشريف مدكور

دولار

استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

محمد صلاح

محمد صلاح يحرج أمير قطر

مصرع عامل تحت عجلات القطار بسوهاج

قاتل أبيه بـ"صفط اللبن" يلقي بنفسه أسفل القطار ويتحول لأشلاء

مرتضى منصور

مرتضى يحرج أحمد جمال: متقاطعنيش .. مش هتعلمني أقول ايه ومقولش ايه

فجر السعيد

فجر السعيد تطلب الدعاء: تعاملوا مع وفاتي أنه أمر محتوم

الطالب محمود البنا

والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

الرئيس السيسي

"السيسي" يصل مركز المنارة

ورد الخال

فنانة شهيرة تصدم الجميع: "خنتت شريك حياتي ولم اندم"

مرتضى يحرج أحمد جمال: متقاطعنيش .. مش هتعلمني أقول ايه ومقولش ايه

الصفحة الأخيرة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

صور مثيرة لرانيا يوسف.. "يا تري الدور ايه؟"

#

«القيعي» يحرج مرتضى منصور على الهواء

#

سما تفتح النار على "مرتضى": "بطة مش ليك يا مرزوق"

#

تعليق ناري من "مرتضى" بعد هدف الأهلي القاتل في سموحة

مرتضى منصور

تحرض أحمد جمال - مقدم برنامج "الزمالك اليوم" - لموقف محرج بعد قيامه بمقاطعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكان "مرتضى" يتحدث في مداخلته عن بعض الأحداث في الوطن العربي مثل غزو الكويت وإعدام صدام حسين ، ثم انتقل للهجوم على صحيفة شريفة ، ليرد "أحمد جمال" قائلا: "خلينا في الهم العربي والقضية العربية يا فندم بعد إذنك".

و رد "منصور" قائلا: "لا أنا أقول اللي أنا عايز أقوله .. لا متقاطعنيش .. ومن فضلك مش هتوجهني أقول ايه ومقولش ايه ".

ورفض "مرتضى" استكمال الحديث قائلا: "اتفضل .. كمل أنت يا أستاذ أحمد أنا سامعك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يواجه المنيا استعدادًا للقمة
» "السيسي" يصل مركز المنارة
» فنانة شهيرة تصدم الجميع: "خنتت شريك حياتي ولم اندم"
» فايلر يوجه ضربة قاسية لـ"كهربا"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» فنانة شهيرة بعد مقابلتها لـ"صلاح": هذا ما شعرت به
» القبض على فنانة شهيرة لسبب صادم
» فنانة شهيرة تقدم أغرب تبرير لسبابها المتواصل للناس .. وكرارة يندهش
» شبيه صلاح يفجر مفاجأة مدوية: أصور الإعلانات بدلا منه
» هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام
» مدير التعاقدات بالأهلى يكشف: هذا هو سر إختيار فايلر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس