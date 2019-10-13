قاتل أبيه بـ"صفط اللبن" يلقي بنفسه أسفل القطار ويتحول لأشلاء

13 أكتوبر 2019 - 07:15 ص

واقعة غريبة شهدتها بمنطقة "صفط اللبن" ببولاق الدكرور في القاهرة ، بعدما انتحر الابن العاق المتهم بقتل والده .



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمرو "51 سنة" يفيد بتغيب والده ، وبالتحريات تبين أن المُبلغ بغيابه قُتل وأن وراء الجريمة نجله الآخر محمد "31 سنة".



انتقلت قوة أمنية إلى منزل المجني عليه والجاني ، وتبين دفن جثة الأب أسفل سرير الابن القاتل.



بدأ رجال الأمن في تتبع خط سير المتهم بعد كشف الجريمة بـ6 ساعات وبعد ملاحقته تبين قيامه بإلقاء نفسه أسفل قطار الجيزة ليتحول إلى أشلاء .



وأثبتت التحريات أن دوافع جريمة القتل تعود إلى تعاطي الجاني للمواد المخدرة ، ورفض المجني عليه إعطاءه للأموال ، ما تسبب في مشاجرة بينهما قام على إثرها الابن العاق بقتل والده قبل أن ينتحر هربا من العدالة.



