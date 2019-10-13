» الزمالك يواجه المنيا استعدادًا للقمة

13 أكتوبر 2019 - 10:02 ص

يخوض فريق الزمالك مباراة ودية مساء اليوم أمام المنيا، فى إطار استعدادات الفريق للقاء الأهلي المقرر له يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة.

ويغيب عن الزمالك اللاعبون الدوليون وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.