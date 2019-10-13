صادم.. يقتل والده وينتحر أسفل عجلات القطار

13 أكتوبر 2019 - 01:16 م

تخلص شاب من حياته، بعدما شعر بعواقب جريمته البشعة التي اقترفتها يداه في حق والده عندما قتله، ودفن جثته داخل مقبرة أسمنتية أسفل سرير غرفته بمنطقة بولاق الدكرور

على مدار الساعات القليلة الماضية، انطلقت مأموريات من ضباط مباحث فرقة غرب الجيزة لتضييق الخناق على المتهم "محمد" 30 سنة، حتى تبلغ لغرفة عمليات النجدة بانتحار شاب على شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة إمبابة، يحمل نفس المواصفات.

البداية بلاغ ورد إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بتغيب موظف بالمعاش يبلغ من العمر 70 سنة، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ، وعُثر على آثار رمال قادت رجال المباحث إلى غرفة نجل المتغيب.

تبين بالفحص وجود مقبرة أسمنتية أسفل سرير الغرفة بفتحها عُثر على جثة الأب، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية ويدعى "محمد" 30 سنة، سيئ السمعة، ويتعاطى المواد المخدرة، ودائم الشجار مع والده، بسبب رفضه منحه المال لشراء المخدرات.