أول تعليق لـ"السيسي" على فيلم الممر

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفيلم "الممر"، قائلا: " الفيلم كان جميل جدًا، وكانت رسالة جميلة للمصريين كلهم، وأداء كل من شارك فى الفيلم الحقيقة مميز ، وكان أداؤهم رائعا".

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفيلم "الممر"، قائلا: " الفيلم كان جميل جدًا، وكانت رسالة جميلة للمصريين كلهم، وأداء كل من شارك فى الفيلم الحقيقة مميز ، وكان أداؤهم رائعا".