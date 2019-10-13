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"ظهرت شبه عارية وبالبكيني".. من هي عارضة الأزياء أليساندرا

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محمد صلاح واليساندرو
محمد صلاح واليساندرو

متابعات-علا خطاب

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محمد صلاح

أليساندرا أمبروسيو

عقب تصدرها تريند "جوجل" في مصر والوطن العربي، بعد صورها مع محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني،على  غلاف مجلة QA ، والتي أثارت الجدل، نقدم لكم أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية، أليساندرا أمبروسيو. 

وتعتبر البرازيلية أليساندرا أمبروسيو  واحدة من أجرأ عارضات الأزياء في جيلها، إذ ظهرت من قبل شبه عارية مع لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو على غلاف نفس المجلة، كما ظهرت أيضا بالمايوه البكيني، وهي تعتبر صاحبة الإطلالات الأكثر جرأة في عروض الأزياء العالمية.

وعلى الصعيد الشخصي، أن ارتبطت دون زواج مرتين، وأنجبت طفلين، وحاليا تعيش قصة حب مع نيكولو أودي، والذي شوهدت معه أمس أثناء تجولهما في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحسب "صدي البلد"

كما أن عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو واحدة من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل، حيث يتجاوز دخلها السنوى 6 ملايين دولار، وتشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

و في وقت سابق، صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة فى حملة دعائية، وكريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التى ظهرت فيها مع محمد صلاح، وهو ما دفع متابعيها للمقارنة بينهما.


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