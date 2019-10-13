أول تعليق من "السيسي" على تأخر تنفيذ "الأدنى للأجور"

13 أكتوبر 2019 - 02:05 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاعتمادات المالية متوفرة لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بجميع الجهات الحكومية.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر: "خدنا قرار الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه في رمضان الماضي، على أن ينفذ القرار في شهر يوليو.. وبمراجعة التطبيق وجدنا أن بعض الجهات لم تنفذ القرار"، متسائلا: "طيب الفلوس موجودة؟ طبعًا مش هنعمل حاجة إلا لما نكون جاهزين ليها".

وعن سبب تأخر التطبيق في بعض الجهات، قال الرئيس: "لما يتعمل إجراء داخل مؤسسات الدولة بياخد وقت، وإحنا بنحاول نتغلب على ده من خلال المنظومة الإلكترونية، مثال للي بيحصل في العاصمة الإدارية، بنعمل عقل للدولة علشان نقدر نستفيد من البيانات الموجودة ونقلل من تدخل العامل البشري".