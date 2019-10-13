السيسي يرد على مواطن طالب برفع دعم بطاقات التموين لألف جنيه

13 أكتوبر 2019 - 02:10 م





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أحد الأشخاص طالبه بأن يرفع الدعم على البطاقة التموينية إلى 1000 جنيه، معلقا: "سألته عارف ده يكلف كام، قالي كام، قولتله زيادة 10 جنيه يكلف الدولة 25 مليار جنيه، وزيادة 1000 جنيه يكلف الدولة 70 مليار جنيه شهريا".



وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر.. تحدي وإرادة"،قائلا :"مستعد أقعد مع أي حد في مصر، بس اللي أقعد معاه يكون فاهم القضية كويس، وعارف ايه بيحصل،عشان لما أقوله يلا ننفذ منضرش البلد".



وتابع الرئيس السيسي :" إنه مهتما بمصر منذ صغره أي منذ ما يقرب منذ 40 عامًا، وقرأ كثيرًا عن مصر، وقضاياها، معقبا: "بحب أقعد واتكلم مع الناس، ولما بقعد مع حد لازم استفاد منه".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

