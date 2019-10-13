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بعد خلع ابنتها الحجاب.. تعليق صادم من فنانة شهيرة

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صفاء سلطان وابنتها
صفاء سلطان وابنتها

متابعات-علا خطاب

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خلع الحجاب

صفاء سلطان

حرية شخصية

فاجأت الفنانة الأردنية، صفاء سلطان، متابعيها، بتعليقها على خلع حجاب ابنتها، واصفة قرارها بـ"الحرية الشخصية"، مضيفة أنها لا تمانع في دخول ابنتها "أملي" مجال التمثيل إلا أنها ترى أن ميولها غنائية أكثر.

وكشفت صفاء سلطان عن رأيها في خلع ابنتها الحجاب قائلة إنها حريتها الشخصية وقلت لها: "فكري كويس قبل ما تأخدي القرار وتركت لها حرية الاختيار"، بحسب موقع "فوشيا".

في السياق ذاته، نعت صفاء سلطان، الفنان الراحل طلعت زكريا الذي وافته المنية الثلاثاء مؤكدة أنه كان بمثابة "أب" لنا ولا تنسى ضحكته وإصراره في حديثه معها عن الاستقرار في مصر.

وعلقت أنهما "صورا عدة حلقات من مسلسل في الأردن، ولكن لم يكتمل التصوير، وكانا يجهزان للقاء في مهرجان الإسكندرية بهذه الدورة".



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