  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
السيسي

السيسي يرد على مواطن طالب برفع دعم بطاقات التموين لألف جنيه

الزمالك

مفاجأة.. نجم الزمالك على أعتاب أهلى جدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول تعليق لـ"السيسي" على فيلم الممر

ارشيف

صادم.. يقتل والده وينتحر أسفل عجلات القطار

الرئيس السيسي

"إحنا بنحارب ونبني ومطلبناش تبرعات من حد"

ارشيف

هجوم مسلح على منزل وزير دفاع الحوثيين

السيسي

الشعب قال للقائد متمشيش بعد الهزيمة مش حاجة تانية وإحنا منتصرين

بوتين وولي العهد

الرئيس الروسي يشيد بولي العهد السعودي لهذا السبب

جانب من اللقاء

شاهد ما قاله السيسي للمشير"طنطاوي"بالندوة التثقيفية

نزوح سوريين

نزوح 130 ألف شخص بسبب القتال في سوريا

لتأخر المستحقات..

مفاجأة.. نجم الزمالك على أعتاب أهلى جدة

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. مباراة السوبر المصري على استاد القاهرة بدون جمهور

#

نجم الزمالك يثير الجدل: شيكابالا أعظم من محمد صلاح

#

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

#

طارق حامد في اتحاد جدة مقابل 4 ملايين دولار

الزمالك

أهلي جدة

جروس

رحب طارق حامد لاعب خط وسط فريق الزمالك، بالانتقال إلى أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" السعودية.

وكانت هناك أخبار تشير إلى أن المدرب السويسري كريستيان جروس اقترب بشدة من تدريب أهلي جدة الفترة المقبلة، بعد وصول المفاوضات بينهما لمرحلة متقدمة.

وسبق لجروس تدريب اللاعب الموسم الماضي، وقاده للفوز بالسوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكانت هناك أزمة ظهرت مؤخرًا، بعدما ألمح اللاعب إلى نفاد صبره بسبب مشكلة تأخر المستحقات التي يعاني منها الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تعترف: "لما برتاح لحد بشتمه وبابا بيعمل كدا"
» إصابة مصارع شهير وعملية جراحية لإنقاذه
» بعد خلع ابنتها الحجاب.. تعليق صادم من فنانة شهيرة
» عصابة تبيع فتيات العراق لأغراض غير أخلاقية
» بـ"فيديو مثير".. كويتية شهيرة تهز السوشيال ميديا
» البرهان يبدأ المفاوضات مع الحركات المسلحة بجوبا.. غدًا
» تصريحات مهمة من بوتين عن بن سلمان
» أول رد قطري على قرار "الإدانة" العربي
» فودة: بدء المرحلة الثانية لتجميل شرم الشيخ
» دولة تمنع إعلانات المشروبات الغازية.. تعرف عليها
» فوائد سحرية لـ"الشطة"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:31 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس