» فنانة شهيرة تعترف: "لما برتاح لحد بشتمه وبابا بيعمل كدا"

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يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

متابعات-علا خطاب

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امير كرارة

شتائم

يسرا اللوزي

صدمت الفنانة يسرا اللوزي، جمهورها، بتصريحاتها "الجريئة" مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، المذاع على "اون اي"،موضحة  أسباب قيامها بشتم الكثير من الناس الذين تعرفهم مؤكدة أن "الشتائم" دليل على محبتها للأشخاص. 

وأوضحت خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة: "لما برتاح لحد وبحبه بشتمه"، مضيفة: "والدي أستاذ في الجامعة الأمريكية ولما بيحب حد من الطلبة بتوعه بيشتمه.. دي محبة"، وسط دهشة أمير كرارة مقدم البرنامج.

كما تحدثت يسرا اللوزي عن ردة فعلها في حال تعرضت لتحرش قائلة: "لو حد حاول يتحرش بيا في الشارع، هضربه بركبتي، زي ما عملت في إسلام جمال ضمن أحداث مسلسل (كلبش 3)".


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