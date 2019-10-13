» نجم الأهلي يرد على موقفه من الانتقال للزمالك

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فايلر

كشف صالح جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا عن توقيعه للزمالك، ردًا على خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وأكد «صالح» عدم صحة ما تردد حول تلقيه عرضًا من نادى الزمالك للانتقال إلى صفوفه، موضحًا أنه مرتبط بعقد رسمى مع الأهلى يمتد حتى عام 2022، ولا يحق له الرحيل من الأساس من دون إذن القلعة الحمراء.

ويترقب صالح جمعة العودة للمشاركة من جديد فى مباريات الأهلى بعد خروجه من الحسابات فى الفترة الأخيرة، خصوصًا أن اللاعب بدأ بالفعل رحلة البحث عن عروض خارج مصر حال استمرار تجميده مع الأهلى.

يحسم المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، مصير صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن طلب فايلر من معاونيه إعداد تقرير شامل عن اللاعب، بعد متابعته عن قرب خلال فترة توقف الدورى.

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