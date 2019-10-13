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بيان رسمي.. "اتحاد العاصمة الجزائري" يعلن تجميد نشاطه

الرياضة

اتحاد العاصمة
اتحاد العاصمة

أمير سعد

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اتحاد العاصمة

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري، تجميد النشاط الرياضي سواء التدريبات أو المشاركة في المنافسات الرسمية، وذلك خلال بيان رسمي.

ووفقًا للبيان الذي أصدره النادي الجزائري عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، فأن القرار يأتي إلى حين تسوية الوضعية العامة للنادي، وجاء بيان النادي الجزائري كالتالي:

تعلن إدارة إتحاد العاصمة، عن اتخاذ لاعبي الفريق قرارا بتجميد كل أنشطتهم في النادي، سواء التدريبات أو المشاركة في المنافسات الرسمية، وهو القرار الذي تم إشعار الإدارة به، وهذا إلى حين تسوية

الوضعية العامة للنادي.

إن قرار اللاعبين بتوقيف نشاطهم، يأتي بعد فشل النادي في تشريف إلتزاماته المالية، للأسباب التي يعلمها العام والخاص.

جدير بالذكر، أن الحساب البنكي للشركة الرياضية ذات الأسهم إتحاد العاصمة، لا يزال مجمّدا، على الرغم من قيام الإدارة بمراسلة السلطات القضائية، كما أن عملية بيع أسهم شركة "ETRHB " إلى "الحياة بيتروليوم" لا تزال معطلة لأسباب تتجاوز صلاحيات إدارة النادي.

وفي ظل هذه الوضعية الحرجة، تطلب إدارة إتحاد العاصمة من عائلة النادي الوقوف والتجنّد في هذا الوقت العصيب، سواء بالمساعدة المادية، أو إيجاد حلول من شأنها أن تخرج الفريق من النفق الذي تتواجد فيه، مرحّبة بكل من يرغب في المساعدة بأي طريقة كانت.

ويتواجد فريق اتحاد العاصمة الجزائري في المجموعة الثالثة مع أندية الوداد البيضاوي المغربي، وصنداونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتليتكو الأنجولي.

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