» السعودية ترد على وساطة «بوتين» للمصالحة مع إيران

13 أكتوبر 2019 - 05:31 م

كشف وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية،عادل الجبير، عن موقف بلاده من وساطة الرئيس الروسي فلتاديمير بوتين بشان المصالحة مع إيران.

وقال الجبير في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية،اليوم الأحد: "مشكلتنا ليست في الوساطة، المشكلة في إيران نفسها"، بحسب "سبوتنيك".

وتابع "مشكلتنا مع إيران هي إيران نفسها، مشكلتنا مع إيران هي مهاجمة إيران لسفاراتنا واغتيال دبلوماسيينا وزرع خلايا إرهابية في بلدنا".

واستمر "مشكلتنا مع إيران هي محاولة طهران لزعزعة استقرار دول الخليج، فإيران التي تقدم صواريخ للمنظمات الإرهابية التي تستخدمها ضد المملكة العربية السعودية، هناك أكثر من 260 صاروخا إيرانيا أطلقها الحوثيون على السعودية، وأطلق المئات من الطائرات الإيرانية بدون طيار ضد السكان المدنيين".

وواصل "مشكلتنا مع إيران هي دعم إيران الإرهابيين، مشكلتنا مع إيران هي أن إيران تؤمن بتصدير ثورتها والتدخل في شؤون الدول الأخرى".

وقال الجبير "لذلك إيران إذا أرادت أن تعامل كدولة طبيعية، فعليها أن تتصرف كدولة طبيعية، فجميع الإجراءات كانوا يقومون بها في الماضي، كل هذا يجب أن يتوقف ويعلم الإيرانيون أنه لهذا السبب تخضع طهران لعقوبات دولية، فهذه ليست عقوبات سعودية".

وأتم بقوله "تلك العقوبات هي عقوبات دولية، بسبب انتهاك طهران للقانون الدولي، وانتهاك لمبادئ عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى ودعمهم الإرهاب".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد على استعداد روسيا لمساعدة الرياض في التحقيقات بالهجمات، متابعا: "من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات حول منفذ الهجوم، لا نملك معلومات موثوقة حول ذلك".

كما أكد الرئيس الروسي أن إيران والسعودية لا تحتـاجان للوساطة، مبديا استعداد بلاده للتحدث معهما من باب الصداقة.

ويتجه الرئيس الروسي، في جولة خليجية، حيث سيزور السعودية الاثنين، والإمارات الثلاثاء، كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.