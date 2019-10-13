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نجم الأهلي يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

الرياضة

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

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«الغزال» يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

المصريون

الاهلى

نيدفيد

يخوض كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وخاض نيدفيد تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على إستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان نيدفيد أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة في ألمانيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر المقاصة في شهر أبريل الماضي.

وينفذ نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.


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