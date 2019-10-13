نائبة: أخطاء كارثية في نتائج تحاليل المعامل

13 أكتوبر 2019 - 06:18 م

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن وجود أخطاء كارثية بنتائج التحاليل بالمعامل الخاصة دون تدخل من الحكومة وتسبب ذلك في ضرر بالغ للمواطنين قد يؤدي إلى الوفاة.





وأشارت النائبة في طلبها، إلى وجود شكوى كبيرة من نتائج التحاليل الخاطئة، والتي يتم اكتشافها بعد فترة من إجراء عملية أو أخذ دواء، بما يسبب أخطاء كارثية تؤثر على صحة المريض وقد تؤدي إلى الوفاة.





وأوضحت ان هذا الأمر، نتيجة أن الكثير من المعامل أخذت مؤخرًا صبغة تجارية أكثر منها علمية، بجانب السماح لغير المتخصصين بإجراء التحاليل كارثة.





وأكدت ان التحاليل الطبية تحولت لفوضى عارمة في مصر نتيجة غياب الرقابة تمامًا ومنح التراخيص لغير الأطباء من خريجى الزراعة والعلوم وغيرهم، وهو ما سمح في بعض الأحيان بتوارث الرخصة وبيعها وتأجيرها.



