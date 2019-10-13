» وديًا.. الأرجنتين تقسو على الإكوادور بسداسية

13 أكتوبر 2019 - 06:30 م

فاز منتخب الأرجنتين، على نظيره الإكوادوري، يستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد بمدينة إيليتشي الإسبانية، في إطار استعدادا الطرفين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس المقرر إقامتها في قطر عام 2022.

وتنطلق تصفيات قارة أمريكا الجنوبية في مارس المقبل، فيما تختتم في نوفمبر عام 2021.

ورغم غياب عدد من العناصر الهامة عن صفوف منتخب الأرجنتين في مقدمتهم النجم الموقوف ليونيل ميسي والهداف المصاب سيرخيو أجويرو، إلا أن منتخب (راقصو التانجو) لم يجد أي صعوبة في اكتساح منتخب الإكوادور.

وافتتح لوكاس ألاريو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الإكوادوري جون إسبينوزا الهدف الثاني في الدقيقة 27 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف لياندرو باريديس الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، فيما قلص آنخيل مينا الفارق، بتسجيله هدف الإكوادور الوحيد في الدقيقة 49.

وعاد المنتخب الأرجنتيني لفرض سيطرته على الأمور، ليضيف جيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينجيز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 66 و82، واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86