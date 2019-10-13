  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:25 م
بحث متقدم
ارشيفية

تطور خطير.. الجيش السوري يتحرك لمواجهة تركيا

مرتضى منصور

مرتضى يتقدم ببلاغ ضد «الخطيب» و19 شخصًا بالأهلي

السيسي

«السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»

عادل الجبير

السعودية ترد على وساطة «بوتين» للمصالحة مع إيران

سد النهضة

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

علم ايران

تطور مفاجئ.. إيران تهاجم مصر

حسام البدري

رضا عبد العال يفتح النار على "حسام البدري"

الحديد

أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف

السيسي

«السيسي»: مصر دخلت مرحلة الفقر المائي

الارجنتين

وديًا.. الأرجنتين تقسو على الإكوادور بسداسية

وديًا.. الأرجنتين تقسو على الإكوادور بسداسية

الرياضة

الارجنتين
الارجنتين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في البلاد

#

وديًا.. الإٍسماعيلي يهزم الساحل السعودي برباعية

#

وديًا.. المنتخب الأولمبي يهزم السعودية بهدف «جلال»

#

بمشاركة «النني».. بشكتاش يهزم عمراني سبور بثلاثية

الارجنتين

المصريون

الاكوادور

فاز منتخب الأرجنتين، على نظيره الإكوادوري، يستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد بمدينة إيليتشي الإسبانية، في إطار استعدادا الطرفين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس المقرر إقامتها في قطر عام 2022.

وتنطلق تصفيات قارة أمريكا الجنوبية في مارس المقبل، فيما تختتم في نوفمبر عام 2021.

ورغم غياب عدد من العناصر الهامة عن صفوف منتخب الأرجنتين في مقدمتهم النجم الموقوف ليونيل ميسي والهداف المصاب سيرخيو أجويرو، إلا أن منتخب (راقصو التانجو) لم يجد أي صعوبة في اكتساح منتخب الإكوادور.

وافتتح لوكاس ألاريو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الإكوادوري جون إسبينوزا الهدف الثاني في الدقيقة 27 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف لياندرو باريديس الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، فيما قلص آنخيل مينا الفارق، بتسجيله هدف الإكوادور الوحيد في الدقيقة 49.

وعاد المنتخب الأرجنتيني لفرض سيطرته على الأمور، ليضيف جيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينجيز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 66 و82، واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة عربية جديدة ترفض إدانة تركيا
» وديًا.. الأرجنتين تقسو على الإكوادور بسداسية
» «حماية المستهلك».. ودن من طين وأخرى من عجين.. من ينصف أصحاب الشكاوى؟
» نجم الأهلي يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي
» السعودية ترد على وساطة «بوتين» للمصالحة مع إيران
» بيان رسمي.. "اتحاد العاصمة الجزائري" يعلن تجميد نشاطه
» أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف
» نجم الأهلي يرد على موقفه من الانتقال للزمالك
» «السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»
» الزمالك يتحرك لضم أولى صفقاته الشتوية
» وديًا.. البرازيل تتعادل إيجابيًا مع نيجيريا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية