فيديو.. لحظة وصول النجم الهندي «شاروخان» إلى السعودية

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شاروخان
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السعودية

الرياض

شاروخان

الترفيه

شاروخان فى السعودية

وصل النجم السينمائي الهندي شاروخان، إلى السعودية في زيارة تستمر يومين لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه الذي تنظمه المملكة على هامش فعاليات موسم الرياض، الذي انطلقت في 11 أكتوبر الجاري ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وتأتي زيارة شاروخان للسعودية للمشاركة في الحفل الذي تنظمه المملكة ضمن أجندة منتدى ومعرض صناعة الترفيه الذي تستضيفه العاصمة الرياض على مداري يومي 13-14 أكتوبر الجاري.

وكان من اللافت عدم وجود حشود جماهيرية في استقبال شاروخان، إذ ظهر مطار الرياض خاليًا من أي تجمعات جماهيرية ضمانًا لسهولة تنقله، قام أحد الأشخاص السعوديين بتصويره عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وتم تداول الفيديو عبر "تويتر" وحسابات على موقع "إنستجرام".

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