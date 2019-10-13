تطور خطير.. الجيش السوري يتحرك لمواجهة تركيا

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متابعات - الطيب

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عين العرب

قالت الإدارة الذاتية الكردية، بشمال شرق سوريا، إنها توصلت لاتفاق يقضي بدخول قوات الجيش السوري إلى عين العرب كوباني.

وأوضح عصمت شيخ حسن، مسؤول الدفاع في الإدارة، أن الإدارة توصلت لاتفاق مع روسيا يقضي بدخول الجيش السوري إلى المدينة الليلة.

وذكر شيخ حسن: «اتفقنا مع الروس والنظام على دخولهم الليلة كوباني «عين العرب».

وبحسب روسيا اليوم، فإن  الإدارة الكردية توقعت أن تنتشر وحدات من الجيش السوري في مدينتي عين العرب ومنبج اللتين تسيطر عليهما "قوات سوريا الديمقراطية" في غضون 48 ساعة.

يشار إلى أن الجيش التركي يشن عملية عسكرية شمالي سوريا، يقول إنها لحماية أمن بلاده القومي.


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