رانيا يوسف: «كل الرجال مصطفي أبو تورتة»

اقترحت فكرة على جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام، من خلال خاصية الاستوري، حيث تقوم

الفكرة على طرح الأسئلة من قبل المتابعين عليها بعنوان "اسأل رانيا، وتجيب على أسئلتهم في جلسة دردشة مفتوحة بطريقة مباشرة .





وكتبت في تعليقها على الصورة التي تحمل هاشتاج "اسأل رانيا" قائلة: "شاركونا باسئلتكم عبر هاشتاج Ask Rania، سيتم الإجابة على الاسئله يوم الأحد المقبل .. المشاركة في الهاشتاج عبر الحسابات الرسمية الثلاث إنستغرام و تويتر و فيس بوك".





وجاءت من ضمن الأسئلة التي طرحت عليها من أحد المتابعين "هتتجوزي تاني" لترد رانيا قائلة: "كلهم مصطفى أبو تورتة" في إشارة لواقعة مصطفي الذي سرق "تورتة" خطبته وهرب.





وفي سؤال آخر عن ماهية مواصفات شريك حياتها "إيه أكتر حاجة بتحبيها في الراجل" فأجابت رانيا "يكون ‏عنده رحمة".

