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تصريح ناري لـ "نبيل القروي" بعد الهزيمة بالانتخابات

عرب وعالم

نبيل القروي
نبيل القروي

المصريون ووكالات

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ماذا قال عمرو أديب عن القصور الرئاسية؟

قال المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي إن تكافؤ الفرص لم يتوفر بسبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع، مضيفا: «تم حرماني من التواصل مع الناخبين التونسيين».
وتابع، اليوم، الأحد: «تجاوزات تمثلت بالاعتداء على حملتي وقعت اليوم خلال الاقتراع».
كشف استطلاع رأي أن المرشح الرئاسي قيس سعيد حقق نسبة 76 % من أصوات الناخبين التونسيين، حتى الآن.
وقال التليفزيون الرسمي في تونس إن شركة سيجما منحت المرشح سعيد فوزا كاسحا بنسبة 76.9 في الانتخابات الرئاسية.

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