» تصريح ناري لـ "نبيل القروي" بعد الهزيمة بالانتخابات

13 أكتوبر 2019 - 10:50 م

قال المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي إن تكافؤ الفرص لم يتوفر بسبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع، مضيفا: «تم حرماني من التواصل مع الناخبين التونسيين».



وتابع، اليوم، الأحد: «تجاوزات تمثلت بالاعتداء على حملتي وقعت اليوم خلال الاقتراع».



كشف استطلاع رأي أن المرشح الرئاسي قيس سعيد حقق نسبة 76 % من أصوات الناخبين التونسيين، حتى الآن.

