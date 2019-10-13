» هذا ما قاله أحمد موسى على الهواء عن سيناء

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عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة له أثناء أداءه للخدمة العسكرية كضابط احتياط في الجيش المصري، مؤكدًا: «أحسن وأشرف أيام وأفضل مكان تتمنى تفضل فيه».
وأضاف «موسى» خلال برنامجه على شاشة «صدى البلد»، أن الجيش المصري في حال دعاه للعودة إلى صفوفه فلن يتأخر، قائلًا :«والله والله والله لو الجيش محتاجنى دلوقتى هروح على سيناء».
وتابع: «فخر وشرف الانتماء للقوات المسلحة، والقادة في القوات المسلحة أمنيتهم الشهادة في سبيل الوطن».


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