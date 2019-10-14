يوسف الشاهد: مبروك لتونس انتخاب رئيسها

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هنأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، المرشح الرئاسي قيس سعيد عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه نبيل القروي.
وقال الشاهد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «مبروك لتونس انتخاب رئيسها. هنيئا للسيد قيس سعيد فوزه بالانتخابات».
وأعلن التليفزيون الرسمي بتونس، فوز المرشح قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة أكثر من 75% من أصوات الناخبين.
ووجه الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الشكر لجموع الشعب التونسي عقب إعلان التليفزيون الرسمي التونسي فوزه برئاسة البلاد.
وقال سعيد، في تغريدة عبر «تويتر»: «ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى. ربّ يسّر وأعن».

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