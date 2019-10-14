ترامب: نعمل على فرض عقوبات قاسية ضد تركيا

14 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه يعمل في الوقت الراهن مع زعماء الكونجرس من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا.



وأوضح ترامب، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي.



ويذكر أن قوات الجيش السوري تحركت مساء اليوم باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي، حسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

