اختفاء نجل عضو بمجلس النواب في ظروف غامضة

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حرر النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بالمنوفية المحضر رقم 12686 إدارى مركز أشمون بغياب نجله آدم فى ظروف غامضة من السابع صباح الأحد ..
تلقي اللواء محمد ناجي أباظة مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون  بتحرير النائب صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب عن الدائرة محضراً بتغيب ابنه آدم البالغ من العمر 16 عاما منذ الصباح .. وتمت عمليات البحث عنه كثيرا دون جدوى .. تبين أن آدم  خرج من المنزل فى السابعة صباح الاحد  وفوجىء النائب أنه لم يذهب الى المدرسة  أو الدروس الخاصة عقب انتهاء اليوم الدراسي وتليفونه مغلق ..
وتكثف الأجهزة الأمنية بالمنوفية جهودها لكشف ملابسات اختفاء نجل عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز أشمون، بحسب "الجمهورية أون لاين".
وأكد العديد من أهالى أشمون أن النائب صابر عبد القوي من الشخصيات المحبوبة لدى الجميع ويتمتع بشعبية كبيرة لمشاركته أهالي الدائرة في الحياة الاجتماعية وتواجده المستمر بينهم والعمل على تقديم الخدمات العاجلة لهم ..

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