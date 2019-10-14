تركي آل الشيخ يفاجيء المصريين بخبر سعيد: قررت هذا الأمر

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تركي آل الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن قرار سيسعد الكثير من المصريين.

وقرر "آل الشيخ" التنازل عن القضايا التي رفعها عن عدد من المصريين الذين أساءوا له في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "آل الشيخ" في بيان عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها ولقيادتها الكريمة معزة خاصة .. لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في مواقع التواصل الاجتماعي وعفا الله عما سلف والمسامح كريم".

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