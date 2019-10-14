"ألو أنا قتلت أخوكي" .. مكالمة تكشف لغز مقتل 3 بالقليوبية

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مقتل شخص

جريمة القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض العثور على جثث 3 أشخاص "عاطلين وربة منزل" بإحدى مناطق القليوبية.

بدأت الواقعة حين حاولت سيدة الاتصال بشقيقها على هاتفه المحمول ليرد عليها أحد الأشخاص قائلا "ألو أنا قتلت أخوكي ورميت جثته في مزرعة الموز" لتتوجه السيدة إلى قسم شرطة بنها وتقدم بلاغا بالواقعة .

انتقلت قوة أمنية إلى المنطقة المحددة وبالفعل عثرت على جثة المذكور ومعه جثة لشخص آخر و ربة منزل مصابين بطلق ناري.

وأسفرت التحريات التي قادها الأمن العام عن تورط شخصين في هعذه الجريمة .

وبتقنين الإجراءات ، تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن ، في منزل بمنطقة غير مأهولة بالسكان بمنطقة المعلف بالجبل الأصفر بمركز الخانكة.

وعند وصول القوات إلى المكان ، بادر المتهمان بإطلاق النار على القوات ، لتتعامل القوات بالمثل لحين إسكات مصدر النيران وتبين مقتلهما والعثور بجانبيهما على سلاح آلي و 2 خزينة بندقية خرطوش .. و 7 طلقات خرطوش.

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