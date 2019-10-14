الأهلي يبدأ مفاوضات مكثفة مع اللاعب الذي طالبت به الجماهير

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فريق الأهلي
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كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن دخول الأهلي في مفاوضات مكثفة مع مدافع منتخب مصر.

وقال "زكي" في برنامجه إن مسؤولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مكثفة مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.

وأضاف "زكي" : "يريدون ضمه في يناير المقبل أو نهاية الموسم".

وتابع: "لو أستطاع الأهلي ضم حجازي فقد أصبحت لديه فرقة مخيفة".

وكانت جماهير الأهلي طالبت باستعادة حجازي أكثر من مرة وبخاصة في ظل الأزمات التي ظل دفاع الأحمر يعانيها على مدار سنوات.

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