الأهلي يبدأ مفاوضات مكثفة مع اللاعب الذي طالبت به الجماهير

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن دخول الأهلي في مفاوضات مكثفة مع مدافع منتخب مصر.
وقال "زكي" في برنامجه إن مسؤولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مكثفة مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.
وأضاف "زكي" : "يريدون ضمه في يناير المقبل أو نهاية الموسم".
وتابع: "لو أستطاع الأهلي ضم حجازي فقد أصبحت لديه فرقة مخيفة".
وكانت جماهير الأهلي طالبت باستعادة حجازي أكثر من مرة وبخاصة في ظل الأزمات التي ظل دفاع الأحمر يعانيها على مدار سنوات.
ظهر11:46 ص
فجر
04:39
شروق
06:02
ظهر
11:46
عصر
15:02
مغرب
17:30
عشاء
19:00