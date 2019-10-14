» ابنة طلعت زكريا تحرم على نفسها هذا الأمر بعد وفاته

14 أكتوبر 2019 - 08:17 ص

عبرت إيمي طلعت زكريا عن حزنها الشديد لوفاة والدها الذي رحل عن عالمنا قبل أسبوع عن عمر يناهز 58 سنة.



ونشرت "إيمي" صورة تجمعهما وعلقت قائلة: "عيد ميلادى كمان كام يوم".



وأضافت: "وعد عليا عمرى ما هحتفل بى من بعد ماكنت بتحتفل معايا بيه كل سنه لغاية السنة اللى فاتت".



وتابعت: "أنت قلبك حاسس ياحبيبى .. لسه كنت بتقولى بلاش تعمليه السنادى قبل ماتموت ب 4 أيام علشان مش هتكون معايا .. ربنا يرحمك يا أغلى الناس .. مفيش بعدك يا بابا".

