» هكذا علقت فنانة تونسية على فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة

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قيس بن سعيد
قيس بن سعيد

متابعات-علا خطاب

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هند صبري

انتخابات تونس

قيس سعيد

علقت الفنانة التونسية هند صبرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، على فوز الاستاذ قيس سعيد، بالرئاسة التونسية، حيث نشرت صورة له مهنئة الشعب التونسي .

وعلقت "هند" على الصورة، قائلة :" الامس قدم شعبنا التونسي صورة ديموقراطية رائعة كسبت إحترام العال م وإختار وبنسبة كبيرة السيد #قيس_سعيد رئيسا له، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. علينا جميعا أن نتوحد الان خلف هدف واحد هو تقدم ورخاء الشعب التونسي و الدفاع عن مؤسساته و مكاسبه في كل المجالات. ندعو الله أن يوفق الرئيس و البرلمان الجديدين في ما فيه الخير لـ#تونس

عاشت #تونس حرة" .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المنشور، حيث جاءت تعليقات المتابعين بالتهنئة بفوزه كالاتى:حفظ الله تونس? ?مبروووك تستحقوا الافضل ?? عاشت تونس الحُرة بأهلها.

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