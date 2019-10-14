رسميًا.. الدكتور حسين خيري يحسم مقعد نقيب الأطباء
«صلاح» جاهز للمشاركة أمام مانشستر يونايتد
موسي: هذا ما ينوي السيسي فعله خلال الفترة القادمة
ترامب يكشف المسئول عن إطلاق سراح إرهابي "داعش"
"صلاح" ضمن أفضل 50 لاعبا بالدوري الإنجليزي
"الجبير": نجني ثمار زيارة الملك سلمان لروسيا
مفاجأة.. شهادة ميلاد تقلب موازين قضية قتل "البنا"
وفاة مدير النادى الأهلي
"رئيس إثوبيا لو موافقش على طلبات مصر هيبقى سفاح"
الفاتيكان: ما يحدث في سوريا كارثة إنسانية
إيمان هاني
مغرب
فجر
04:39
شروق
06:02
ظهر
11:46
عصر
15:02
17:30
عشاء
19:00