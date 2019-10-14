«صلاح» جاهز للمشاركة أمام مانشستر يونايتد

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محمد صلاح
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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

بات النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني جاهزًا للمشاركة أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن أليسون سوف يعود أمام الشياطين الحمر يوم الأحد المقبل، بعد أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من البريميرليج.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح، الذي أصيب في الكاحل أمام ليستر سيتي، الجولة الماضية، تعافى من إصابته وسوف يشارك أيضًا أمام مانشستر يونايتد.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.


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