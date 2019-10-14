اختطاف نجل برلماني بالمنوفية.. وتحريره من البحيرة

14 أكتوبر 2019 - 06:23 م

شهدت محافظة المنوفية، اختطاف نجل النائب صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب، "آدم"، 16 عامًا، قبل أن تنجح أجهزة الأمن بالمحافظة في استعادته سالمًا.

وسلمت الأجهزة الأمنية، الشاب لأهله بعد تتبع الجناة، الذي خبئوه في وكر بمحافظة البحيرة.

ونجحت الأجهزة في تتبع الجناة من خلال كاميرات المراقبة التي رصدت سيارة الخطف، والتي كانت بدون لوحات معدنية، إلى أن وصلوا به إلى وادي النطرون بالبحيرة.

وأجرى أفراد التشكيل العصابي اتصالًا صباح اليوم لطلب فدية كبيرة مقابل إطلاق سراح الشاب، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من الإيقاع بهم عن طريق خطة محكمة.

وكان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بتحرير النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، محضرًا باختفاء نجله أمس الأحد، قبل أن تتضح معالم عملية الخطف.