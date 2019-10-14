ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟

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أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية اليوم (الاثنين)، فيما رد عليه الرئيس الروسي بوتين بإهدائه طائر الصقر هدية للملك سلمان، وذلك في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان، حسب سبق.

وشهدت الفعالية توقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.


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