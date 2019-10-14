ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟

14 أكتوبر 2019 - 06:28 م

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية اليوم (الاثنين)، فيما رد عليه الرئيس الروسي بوتين بإهدائه طائر الصقر هدية للملك سلمان، وذلك في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان، حسب سبق.

وشهدت الفعالية توقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.



خادم الحرمين يُقدم للرئيس الروسي لوحة تذكارية بعنوان عطاء نجد ، في حين قدم بوتين للملك سلمان طائر الصقر.



.#المملكة #روسيا #بوتين_في_السعودية



. pic.twitter.com/6K1tA2UWgQ — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 14, 2019