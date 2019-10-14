أستون فيلا يدعم «تريزيجيه» قبل ودية بوتسوانا

14 أكتوبر 2019 - 06:31 م

حرص نادي أستون فيلا الإنجليزي على دعم محمود تريزيجيه صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني، قبل دقائق من انطلاق المباراة الودية بين مصر وبتسوانا المقرر إقامتها على ملعب الجيش المصري بمدينة "برج العرب"، ضمن استعدادات "الفراعنة" للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية 2021.

وكتب نادي استون فيلا عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "وصلنا ملعب برج العرب بالإسكندرية لمتابعة فرعوننا المصري محمود حسن تريزيجيه في مشاركته مع منتخب مصرفي مواجهته الودية ضد بتسوانا".

وضم التشكيل كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء واحمد حجازى واحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد و حسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدا فى الهجوم.

وخاض محمود تريزيجيه 8 مباريات مع أستون فيلا بواقع 7 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ومباراة وحيدة في بطولة كأس الرابطة.