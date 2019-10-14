أول رسالة من «السيسي» لرئيس تونس الجديد

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السيسي

رسالة

تهنئة

قيس سعيد

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهاني إلى الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، موجهًا له عدة رسائل خلال تدوينة له عبر حسابه الرمسي على "تويتر".

وتطلع الرئيس السيسي إلى مزيد من التعاون بين مصر وتونس وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الإهتمام المشترك.

ونشر حساب الرئيس :" أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب /قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون بين بلدينا فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الإهتمام المشترك".

وفاز المرشح المستقل قيس سعيّد (61 عاما) في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت جولتها الثانية الأحد بحصوله على نسبة 76 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين، حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي التونسي.

وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التونسية متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء الأحد.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" فقد نال سعيد 76,9 في المئة من الأصوات في حين حاز القروي 23,1 في المئة من الأصوات.

كما أكد استطلاع آخر للرأي نشرته مؤسسة "إيمرود كنسيلتنغ" حصول سعيّد على 72,5 في المئة من الأصوات وحصول القروي على 27,5 في المئة.


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