» حجم إصابة «نيمار» ومدة غيابه عن الملاعب

14 أكتوبر 2019 - 06:58 م

كشف الجهاز الطبي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حجم إصابة نيمار دا سيلفا صانع ألعاب الفريق والمنتخب البرازيلي ومدة غيابه عن الملاعب.

ونشر نادي العاصمة الفرنسية، بيانًا يعلن فيه غياب نيمار عن باريس لمدة أربعة أسابيع، بعدما تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب البرازيلي بنظيره النيجيري، أمس الأحد.

وسيغيب نيمار عن باريس سان جيرمان خلال مواجهات (نيس- مارسيليا- ديجون- بريست) في الدوري الفرنسي، ومواجهتي كلوب بروج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن نيمار أُصِيْبَ تسع مرات خلال فترة وجوده مع باريس سان جيرمان، ولم يلعب في هذا الموسم سوى خمس مباريات فقط، بينما بلغ عدد المباريات التي غاب عنها في الموسمين الماضي والحالي نحو 40 مباراة.