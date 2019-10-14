سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدًا الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة ورعدية وقد تصل إلى حد السيول، على بعض المناطق في مصر.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.