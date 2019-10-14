» رسميًا.. كلاسيكو البرازيل والأرجنتين بـ«الرياض»

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يواجه المنتخب البرازيلي غريمه الأرجنتيني وديا في لقاء "السوبر كلاسيكو" يوم 15 نوفمبر المقبل، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت مباراة السوبر كلاسيكو بين الفريقين في العام الماضي أقيمت في مدينة جدة السعودية وانتهت بفوز المنتخب البرازيلي 1 / صفر فيما انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز السامبا أيضا بهدفين نظيفين على التانجو الأرجنتيني في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها البرازيل منتصف العام الحالي.

وبعد مباراتهما المقبلة الشهر المقبل ، سيخوض كل من الفريقين اختبارا لاتينيا آخر في القارة الأسيوية حيث يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع منتخب باراجواي في بنجلاديش يوم 18 نوفمبر المقبل ثم يلتقي المنتخب البرازيلي في اليوم التالي مع نظيره الكوري الجنوبي على استاد "محمد بن زايد" في أبو ظبي بالإمارات


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