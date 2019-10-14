«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

14 أكتوبر 2019 - 08:38 م

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، متابعيه بمصر اليوم الاثنين، بشأن اتخاذه قرارًا متعلقًا بالقضايا المرفوعة باسمه فى المحاكم بمصر.

«آل الشيخ» أعلن سحب جميع القضايا ضد كل من أساء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر«فيس بوك»، «لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة.. قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعفا الله عما سلف».

وفترة امتلاكه نادي بيراميدز، رفع «آل الشيخ» عدة قضايا بحق أشخاص قال إنهم أساؤوا إليه.