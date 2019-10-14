تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

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تراجع سعر الدولار

تراجع سعر صرف الدولار في عدد من البنوك، في آخر تعاملات اليوم الاثنين.

في بنك قناة السويس، تراجع سعر الدولار قرشين، حيث سجل 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

كما انخفض أيضًا، في بنك كريدي أكريجول، قرشا واحدا، حيث بلغ 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي ومصر، تراجع سعر الدولار قرشا واحدا، مسجلًا 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين استقر في بنك البركة ليبلغ 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

كذلك استقر في بنك الإسكندرية لسجل 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.


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