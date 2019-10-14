  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:20 م
بحث متقدم
أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

الرئيس السيسي

أول رسالة من «السيسي» لرئيس تونس الجديد

الملك سلمان وبوتين

ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟

أنغام

«أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

«الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا

الرياضة

بركات
بركات

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع لـ"الفراعنة" أمام بتسوانا

#

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

#

كشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

#

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

منتخب مصر

بركات

بتسوانا

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق ومدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، السر وراء تغيير الاتفاق مع المنتخب البتسواني، بشأن عدد التغيرات خلال المباراة الودية التي جمعت الجانبين على ملعب برج العرب.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي، عند الدقيقة الـ74، في المشاركة الدولية الأولى في تاريخه.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الاتفاق كان على وجود 6 تغيرات فقط في المباراة، لكن مع وجود نقص في عدد منتخب بتسوانا، اتفقنا على أن تكون التبديلات 4 فقط".

وأضاف بركات: "ما بين الشوطين أتى مدرب بتسوانا، وأخبرنا أن نقوم بالـ6 تبديلات إذا ما أردنا ذلك، بسبب رغبة المنتخب في تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين".

وعن المباراة تابع: "حتى لو كانت مباراة ودية نبحث عن الفوز، سيطرنا على الكرة في معظم فترات المباراة، لكن لم نستطع الفوز بأكثر من هدف".

وأتم بركات: "المباراة مهمة جدا والأهم من ذلك، هو أن نرى السلبيات التي وقعنا فيها في المباراة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية
» رسميًا.. كلاسيكو البرازيل والأرجنتين بـ«الرياض»
» وديًا.. الأهلي يهزم الإعلاميين بهدف «أزارو»
» ضبط سائحين مارسا الرذيلة في معبد الأقصر
» بعثة المنتخب السعودي تصلي بالمسجد الأقصى
» اختطاف نجل برلماني بالمنوفية.. وتحريره من البحيرة
» القبض على الأخ غير الشقيق لأمير الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور