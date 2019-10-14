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الرئيس الجزائري يشكر قيس سعيد على "عبارات الود" تجاه بلاده

عرب وعالم

عبد القار بن صالح
عبد القار بن صالح

المصريون ووكالات

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شكر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء الإثنين، نظيره التونسي المنتخب قيس سعيد، بعد إعلانه الجزائر أول وجهة خارجية له بعد توليه مقاليد قصر قرطاج.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
وأفاد البيان، أن بن صالح، أجرى "مكالمة هاتفية مع قيس سعيد، الرئيس المنتخب للجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه فيها بتفوقه عن جدارة واستحقاق في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف أنه عبر له عن "الشكر والتقدير على ما أبداه من مشاعر طيبة وعبارات الود والإخاء تجاه الجزائر وشعبها، مؤكدا أنه يشاطره نفس المشاعر تجاه الجارة الشقيقة تونس وشعبها".
وأعلن بن صالح، وفق المصدر ذاته، "عزمه الثابت لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين الجزائر وتونس".
والأحد، أعلن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، فور ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة، أن الجزائر ستكون أول وجهة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم.
ومساء الإثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية رسمية.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن المرشح قيس سعيّد حصل على 72.71 بالمئة من الأصوات، بمجموع مليونين و777 ألفا 931 صوتا، مقابل 27.29 بالمئة لمنافسه نبيل القروي، بمجموع مليون و42 ألفا و894 صوتا. -

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