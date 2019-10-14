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"فايننشال تايمز" :

السعوية تطرح 3بالمائة من أسهم "أرامكو" الشهر المقبل

عرب وعالم

طلاق مكلف بين "أرامكو" و"شل"
طلاق مكلف بين "أرامكو" و"شل"

المصريون ووكالات

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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" الإثنين، إن السعودية تسعى لطرح 3 % من أسهم " أرامكو"، أكبر شركة نفط بالعالم، في البورصة المحلية الشهر المقبل، على أن يتبعه طرح آخر في بورصة دولية، من دون مزيد من التفاصيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول، إنه من المتوقع أن توافق السعودية رسميا على خطة انتظارها لطرح "أرامكو"، خلال الأسبوع الجاري.
ووضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طرح نسبة من أسهم "أرامكو" بأسواق المال، في قلب خطط لإصلاح الاقتصاد وتنويعه بعيدًا عن النفط.
وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة العربية السعودية، نقلا عن رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو"، ياسر الرميان، إن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريبا جدًا جدًا".
وتقول الصحيفة، نقلا مصادرها، إن ثمة شكوك في ضمان التقييم الذي تريده السعودية لأرامكو بنحو 2 تريليون دولار، في حين تقدرها بعض المؤسسات الأجنبيه بنحو 1.5 تريليون دولار.
وقال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، كيريل ديميترييف، الإثنين، إن عدداً من المستثمرين الروس مهتمون بالطرح العام الأولي لـ "أرامكو". -

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