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العراق.. إحباط هجوم ضد "زوار الأربعينية" وقتل انتحاريين

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الجيش العراقي: تحرير 165 منطقة من "داعش"
الجيش العراقي: تحرير 165 منطقة من "داعش"

المصريون ووكالات

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قالت وزارة الدفاع العراقية إن قواتها أحبطت اليوم الاثنين هجوماً في محافظة صلاح الدين (شمال) ضد الزوار المتوجهين نحو مدينة كربلاء (جنوب) لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين".
وأوضحت الوزارة في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، أن قواتها تمكنت من "إفشال مخطط عدواني لعصابات داعش الإرهابية كانت في نيتهم استهداف زوار أربعينية الإمام الحسين في منطقة (السيفونه) شرق سامراء بمحافظة صلاح الدين".
وأضافت أن قواتها قتلت انتحاريين اثنين كانا يرتديان حزامين ناسفين كانا ينويان تفجير نفسيهما على الزوار.
ويحيي الشيعة مناسبة "الأربعينية" بالتوافد على مدينة كربلاء العراقية، والتي توافق ذكرى مرور 40 يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، في معركة كربلاء 61 للهجرة (680 ميلادي).‎ويتوجه ملايين العراقيين الشيعة سيراً على الأقدام من مختلف محافظات البلاد صوب مدينة كربلاء لإحياء مناسبة الأربعينية التي توافق في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وكانت جموع الشيعة هدفاً لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على مدى السنوات الماضية.
وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد. إثر معارك عنيفة استمرت ثلاث سنوات بدعم من تحالف دولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية.
إلا أن التنظيم لا يزال يملك خلايا منتشرة في أرجاء البلاد وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات. -

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