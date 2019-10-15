  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:45 ص
بحث متقدم
شاهد.. صور تنشر لاول مرة عن نكسة 1967

أكاديمي: "نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية على مصر"

الديهي

نشأت الديهي: المعارضة في مصر تدعو لـ"الاشمئزاز"

أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

الرئيس السيسي

أول رسالة من «السيسي» لرئيس تونس الجديد

سيناتور أمريكي: أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته

عرب وعالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. البرازيل تسقط آلاف الغالونات على غابات الأمازون

#

بسبب الحرارة.. ذوبان 197 مليار طن من جليد "جرينلاند"

#

وفد أمريكي إلى الصين الاثنين لإجراء مفاوضات تجارية

#

أب يقتل بناته الثلاثة بطريقة مروعة

اعتبر السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتكب أكبر خطأ في حياته السياسية، عندما أطلق العملية العسكرية شمالي سوريا.
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال فيها إن إقامة منطقة آمنة، شمالي سوريا، تفصل بين الأكراد، مشيرا إلى أن أردوغان كذب عليه بشأن نواياه في شمالي سوريا، عندما التقاه في الأمم المتحدة، قبل 3 أسابيع.
وقال غراهام "ألوم تركيا، وسيكون هناك عقوبات كبيرة تطبق ضد أنقرة، بسبب ما فعلته الحكومة التركية"، مضيفا: "سنرسل إشارة لا تحتمل اللبس إلى تركيا، بأن اقتصادهم سيتحمل الثمن حتى يتوقف حمام الدماء".
وقال إن الولايات المتحدة تبذل كل جهد ممكن للتعاطي مع مخاوف أردوغان بشأن الأكراد.
واعتبر السيناتور الأمريكي، أن أردوغان، أخطأ، بكل تأكيد، في الحكم على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، سيقران تطبيق عقوبات ضخمة على تركيا، على غرار العقوبات الإيرانية.
وواصل ليندسي غراهام انتقاده للرئيس التركي بالقول "إنه يجب أن يدرك أنه أرتكب خطأ كبيرا".
وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن السيناتور الجمهوري، الذي يعد من حلفاء ترامب، ربما يكون تسبب في صدمة للبعض، عندما قال، الأسبوع الماضي، بأن تخلي البيت الأبيض عن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من الأكراد، أمر مخزي، مشيرا إلى تخوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف، إلى إطلاق سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي، المحتجزين في معسكرات احتجاز في تلك المناطق.
وقالت المجلة الأمريكية "رغم انتقاده السابق لترامب، إلا أن السيناتور الجمهوري، لم ينتقد ترامب في مقابلته مع "فوكس نيوز"، وأنه ركز على طريقة تفاوض ترامب حول إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، إضافة إلى قيادة محاولات لحث الحزبين على تطبيق عقوبات صارمة على أردوغان بسبب العملية العسكرية شمالي سوريا".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".
وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
وتحذر العديد من الدول من هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يحتجزهم الأكراد منهم هربا من منطقة شمال شرق سوريا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تفاصيل جديدة عن معركة المنصورة الجوية
» سيناتور أمريكي: أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته
» ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟
» ترامب: أفضل التركيز على الحدود الأمريكية عن حماية الأكراد
» السعوية تطرح 3بالمائة من أسهم "أرامكو" الشهر المقبل
» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» الملك سلمان وبوتين يبحثان التنسيق بهذا الأمر الهام
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور