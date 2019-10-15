» الكشف عن تفاصيل جديدة عن معركة المنصورة الجوية

15 أكتوبر 2019 - 12:20 ص

قال عبده مباشر، المؤرخ العسكري، إن حرب أكتوبر 1973 تُعد أياما مجيدة في تاريخ مصر ولها مذاق خاص، حيث إن مصر كانت وقتها تعيش معارك تراجعيه من أيام الاحتلال الإنجليزي، وعندما دخلت في صراع مع إسرائيل 1948 كانت تجربة خاسرة وسلبية، وفي عام 1956 عاشت مرة أخرى تجربة سلبية، وفي 1967 عاشت تجربة انكسارية، ولكن تحولت القوات المسلحة من قاع الفشل بعد ثلاثة معارك سلبية وتحدت من هو على قمة الانتصار وهذا قرار كان شجاعًا للغاية من الرئيس الراحل أنور السادات.



وأضاف «مباشر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن حرب أكتوبر كانت تعد أول معركة هجومية من مصر منذ عصر إسماعيل باشا، وتم التخطيط للحرب جيدًا، والاستفادة من الدروس السابقة في فترة الحرب مع إسرائيل، مستطردًا :«عملنا 18 خطة هجومية في حرب أكتوبر، كل ما تيجي لنا معدات زيادة نعمل خطة كمان، التدريب على الحرب كان شاقا ومكلفا جدا أكثر من الحرب نفسها».

