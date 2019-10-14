» شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة مدوية بشأن هذا الأمر

قال المهندس أحمد بهاء، شبيه النجم محمد صلاح، إنه يتعرض يومياً لمواقف طريفة كثيرة بسبب الشبه بينه وبين صلاح.



وأضاف «بهاء» خلال لقائه مع الإعلامى د.عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس»، على قناة النهار، أنه كاد يموت عندما ذهب إلى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين للاحتفال بفوز مصر بمباراة.

وتابع: «الناس فى الشارع اعتقدت أنى صلاح وتجمعت حولى، لولا أن الشرطة أنقذتنى».

وفجر شبيه محمد صلاح مفاجأة حول الإعلانات التى يظهر خلالها النجم العالمى فى مصر، وقال إنه قام بأداء بعض الإعلانات بديلاً لمحمد صلاح نظرا لانشغاله بالمباريات فى الدورى الانجليزى.

وأضاف «بهاء»: من ضمن هذه الإعلانات إعلان إحدى شركات المحمول وإعلان إحدى شركات المياه الغازية.